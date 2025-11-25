Kayseri'de Yabancı Şahıslar Arasında 'Yan Bakma' Kavgası

Kayseri'de yabancı uyruklu şahıslar arasında çıkan ve bıçağın kullanıldığı 'yan bakma' kavgasında sanıklar hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti tutuklu yargılanan müşteki-sanık hakkında tahliye kararı verdi.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi İlçesi Kılıçarslan Mahallesi'nde meydana gelen olayda Suriye uyruklu M.E.E. ile Y.E.C. arasında 'yan bakma' nedeniyle kavga çıktı. Tarafların birbirlerini maket bıçağı ile yaraladığı olayda taraflar birbirinden şikayetçi olurken, Y.E.C. işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tarafların müşteki-sanık olarak yer aldığı davanın bugünkü duruşmasına tutuklu müşteki-sanık Y.E.C. ve diğer müşteki-sanık M.E.E. katıldı. Tanıkların dinlendiği duruşmada taraflar birbirinden şikayetçi olmadığını ifade etti.

Mahkeme heyeti tutuklu sanık Y.E.C.'nin tahliyesine karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KAYSERİ