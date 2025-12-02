Kayseri'de 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma' suçundan 14 yıl 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik ortak çalışma yapıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 14 yıl 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E. (37) saklandığı adreste yakalandı.

E.E. cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ