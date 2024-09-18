Kayseri'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 1 şahıs yakalandı.

Yahyalı İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda ilçeye bağlı İlyaslı Mahallesi Otluk mevkiinde çadır kuran T.A.'nın çadırında ve aracında yapılan aramalarda 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 100 gram uyuşturucu madde ve 52 adet Sentetik ecza ilacı bulundu.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, T.A. da gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü. - KAYSERİ