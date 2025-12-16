Haberler

Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 şahıs yakalandı

Kayseri'de yapılan polis operasyonunda, 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan 15 yıl ve 10 yıl 5 ay hapis cezası bulunan iki kişi yakalandı. Emniyet, mücadeleye devam edeceğini açıkladı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan 15 yıl ve 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda haklarında, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T. (38) ve 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E. (40) yakalandı. İşlemleri tamamlanan A.T. ve Y.E. cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına karşı yürütülen çalışmaların aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edeceği belirtildi. - KAYSERİ



