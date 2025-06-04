Kayseri'de Uyuşturucu Ticareti Davası: Sanık Kullanıcı Olduğunu Savundu

Kayseri'de Uyuşturucu Ticareti Davası: Sanık Kullanıcı Olduğunu Savundu
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Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yapmakla suçlanan sanık, üzerindeki yüksek miktardaki uyuşturucunun kullanıcı olduğunu savunarak 'Ucuz buldum yüklü aldım' dedi. Mahkeme duruşmayı 2025'e erteledi.

Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yapmak iddiasıyla hakim karşısına çıkan sanık, satıcı olmadığını ve kullanıcı olduğunu öne sürerek, üzerinde çıkan yüksek miktardaki uyuşturucuyu "Ucuz buldum yüklü aldım" diyerek savundu.

Ocak ayında yapılan operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla gözaltına alınarak tutuklanan M.Ö., Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Kendisinin uyuşturucu ticareti yapmadığını, kullanıcı olduğunu belirten ve güvenlik güçlerinin yaptığı operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddenin kendisinin olduğunu belirten M.Ö., üzerindeki uyuşturucu miktarının yüksekliğini ise, "Ben yüksek miktarda kullanıyorum. Ucuz buldum yüklü aldım" sözleriyle savundu.

Sanığın avukatı da müvekkilinin üzerinde çıkan uyuşturucu madde miktarının kullanım miktarının çok üstünde olmadığını belirterek, müvekkilinin ucuz bulduğu için toplu aldığını dile getirdi.

M.Ö., pişman olduğunu ve tedavi olmak istediğini belirtirken iddia makamı sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Yapılan yargılamanın ardından duruşma eksiklerin giderilmesi 2 Temmuz 2025 tarihine ertelendi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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