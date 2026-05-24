Kayseri'de 9 kilogram uyuşturucu ele geçirildi: 5 gözaltı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 9 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirilirken, 5 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, durdurulan 2 araçtaki A.Ü. (40), M.T. (33), M.B. (41), E.Y. (39) ve H.T. (40) gözaltına alındı. Şüphelilerin üst ve araçlarında yapılan aramalarda, 9 kilo 200 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, polis merkezine götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı