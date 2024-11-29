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Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 36 Kilogram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

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Kayseri'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 36 kilo narkotik madde ve 955 adet narkotik hap ele geçirildi. Polis ekipleri, takip ettikleri tırı durdurdu ve operasyondaki detaylar kameraya yansıdı.

Kayseri'de film sahnelerini aratmayan uyuşturucu operasyonu: 36 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından takip edilen ve durdurulan kırda yapılan aramada 36 kilo narkotik madde ve 955 adet narkotik hap ele geçirildi. Polislerin operasyonu film sahnelerini aratmazken, saniye saniye kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde nakledileceği bilgisinin alınması üzerine operasyon düzenledi. Uyuşturucu maddenin bulunduğu tır takip edilirken, Sivas yol uygulama noktası yakınında durduruldu. Aracta bulunan C.Y. ve R.N. gözaltına alınırken, tırda narkotik köpeği Eta ile arama yapıldı. Yapılan aramada, 36 kilo 18 gram narkotik Madde ve 955 adet narkotik hap ele geçirildi. Film sahnelerini aratmayan operasyonda saniye saniye kameraya yansıdı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 36 Kilogram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖÇ - 3.Sayfa
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