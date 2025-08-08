Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 3.8 Kilo Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Develi ilçesinde yapılan çalışmalarda 3 kilo 800 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca ilçeye bağlı Kulpak Mahallesi'nde M.E.'nin ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda; 3 kilo 800 gram uyuşturucu madde, 11 kök kenevir bitkisi, 1 adet 9x19 mm tabanca, 1 adet tabancaya ait şarjör ve 54 adet 9x19 mm fişek ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının talimatı istikametinde şüpheli şahıs gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ