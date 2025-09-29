Haberler

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 287 Kök Kenevir ve 193.75 Gram Madde Ele Geçirildi

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 287 Kök Kenevir ve 193.75 Gram Madde Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 287 kök kenevir ve 193.75 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, bir şahıs yakalandı. Ekipler, uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 287 kök kenevir ve 193.75 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; F.K. (36) yakalanırken, 1 adet ruhsatsız tüfek, 287 kök kenevir, 193.75 gram uyuşturucu madde, 121 gram uyuşturucu yapımında kullanılan madde ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

F.K. hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçunda işlem başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump, 'Gazze'de savaşı bitirmek istiyoruz' dedi, İsrail umutları anında tüketti

Trump'ın açıklamasına İsrail dakikalar sonra bu videoyla yanıt verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can tutuklandı

Gözaltındaki Can Holding'in sahibi için karar verildi
Bakan Memişoğlu'ndan atama bekleyenlere müjde! 18 bin yeni personel alınacak

Atama bekleyen binlerce kişiye müjde geldi! Alımlar başlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.