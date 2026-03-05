Haberler

Kayseri'de evinde uyuşturucu yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

Kayseri'de jandarma ekipleri, uyuşturucu madde üretimi yapan bir şüpheliyi gözaltına alırken, evinde yapılan aramada 2 kilo uyuşturucu madde ve çeşitli uyuşturucu yetiştirme ekipmanları ele geçirildi.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda evinde uyuşturucu madde üretimi yapan şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramada 2 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında evinde uyuşturucu madde yetiştirdiği tespit edilen T.U.'nun evine operasyon düzenleyen ekipler, 2 kilo 470 gram uyuşturucu madde, 10 kök kenevir bitkisi, 1 adet iklimlendirme çadırı, 1 adet aydınlatma sistemi, 1 adet oda nemlendiricisi, 1 adet soğutucu ve iklimlendirme sistemine ait muhtelif malzemelerle ele geçirildi.

'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınan şüpheli karakola götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
