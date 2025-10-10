Kayseri'de Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 20 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Melikgazi İlçesi'ne bağlı Gesi Mahallesi'nde; Gesi Jandarma Karakol Komutanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile birlikte yapılan çalışmalar sonucunda, A.E.'nin kullandığı otomobilde arama yapıldı. Yapılan aramada 20 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ