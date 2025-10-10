Haberler

Kayseri'de Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, Gesi Mahallesi'nde yaptığı çalışmalarda A.E.'nin otomobilinde 20 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 20 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Melikgazi İlçesi'ne bağlı Gesi Mahallesi'nde; Gesi Jandarma Karakol Komutanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile birlikte yapılan çalışmalar sonucunda, A.E.'nin kullandığı otomobilde arama yapıldı. Yapılan aramada 20 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ateşkesin ardından İsrail ordusu Gazze'den çekilmeye başladı

İsrail'den 2 yıl sonra bir ilk! Bu görüntüler tarihe not düşülecek
Batarya yangını ülkenin 858 terabaytlık arşivini yok etti

Ülkenin hafızasını küle çeviren yangın! Dijital arşiv tamamen yok oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yapılan yorumları görmeniz lazım! Sosyal medyayı kasıp kavuran anaokulu öğretmeni

Sosyal medyayı kasıp kavuran anaokulu öğretmeni
Batarya yangını ülkenin 858 terabaytlık arşivini yok etti

Ülkenin hafızasını küle çeviren yangın! Dijital arşiv tamamen yok oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.