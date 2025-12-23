Haberler

Uyuşturucu tacirine 15 yıl 9 ay hapis

Güncelleme:
Kayseri'de uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan iki sanıktan biri beraat ederken, diğeri 15 yıl 9 ay hapis cezası aldı.

Kayseri'de uyuşturucu ticareti suçundan iki sanığın yargılandığı davada bir sanık beraat alırken, diğer sanık ise 15 yıl 9 ay hapis ve 165 bin TL adli para cezası aldı.

Kayseri'de 11 Haziran 2025 tarihinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda üzerlerinde uyuşturucu madde çıktığı gerekçesiyle yargılanan A.Ç. ile İ.Y., 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanıklar A.Ç. ve İ.Y. ile avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada tanıklar dinlendi. Sanıklardan A.Ç., "Beraatimi istiyorum" dedi. Diğer sanık İ.Y. ise, "Suçlamayı kabul etmiyorum. Diyeceğim bir şey yok" dedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda sanıklardan A.Ç.'nin beraatine ve tahliyesine karar verdi. Sanıklardan İ.Y. ise 15 ay 9 ay hapis ve 165 bin TL adli para cezasına çarptırıldı. - KAYSERİ

