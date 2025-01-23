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Kayseri'de Tüfekli Saldırı: İki Şüpheli Yakalandı

Kayseri'de Tüfekli Saldırı: İki Şüpheli Yakalandı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir iş yerine pompalı tüfekle ateş açan iki kişi, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin suç kayıtları 12 ve 6 olarak belirlendi. Olayla ilgili detaylar emniyet tarafından açıklandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir iş yerine tüfekle ateş açarak kaçan 2 kişi, polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin birinin 12, diğerinin ise 6 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 2 kişi bir iş yerine pompalı tüfekle ateş açarak kaçtı. Olayın ardından çalışma başlatan Kocasinan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince olayı gerçekleştiren şüphelilerin O.K. (24) ile A.K. (21) olduğu belirlendi. Şüpheliler ekiplerce düzenlenen operasyonla suç aleti olan ruhsatsız tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alınırken O.K.'nin 12, A.K.'nin ise 6 adet suç kaydının olduğu tespit edildi. İşlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanacak cezaevine teslim edildi. Öte yandan şahısların iş yerini kurşunlaması, çevrede bulunan güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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