İki otomobil ve tramvayın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki otomobil ve tramvayın karıştığı trafik kazasında otomobilde bulunan 2 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Osman Kavuncu Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, 38 AAZ 305 plakalı otomobil ve 38 AHM 439 plakalı otomobil ile tramvay çarpıştı. Kazada 38 AAZ 305 plakalı otomobilin sürücüsü ve bir yıldır yolcu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan 2 kişiyi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Çalışmaların ardından otomobiller çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı