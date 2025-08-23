Kayseri'de Trafik Tehlikesine Karşı Cezalar Kesildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de, trafiği tehlikeye sokan araçlara 2 bin 72 TL idari para cezası uygulandı. Yüksek sesle müzik dinleyen ve gereğinden fazla yük taşıyan sürücüler, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Kayseri'de araçlarına gereğinden fazla yük atarak trafiği tehlikeye sokan şahıslara 2 bin 72 TL idari para cezası yazıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlara göz yummadı. Ekipler, yüksek sesle müzik dinleyerek ve araçlarına gereğinden fazla yük atarak, trafiği tehlikeye sokan şahıslar hakkında cezai işlem uyguladı. Sosyal medyada 'güvenli taşımacılık' paylaşımıyla trafiği tehlikeye sokan 2 araç tespit edilerek, 2 bin 72'şer TL idari para cezası uygulandı.

Öte yandan ekipler yüksek sesle müzik dinleyerek, çevreye rahatsızlık veren bir araca ise bin 986 TL idari para cezası yazdı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Tarihin en ölümcül hastalığı veba yeniden hortladı

İnsanlık tarihinin en ölümcül hastalığı yeniden hortladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamu İşveren Heyeti'nden yeni hamle! Hakem Kurulu'na başvurdular

Memur zammı düğümünün çözüleceği adres belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.