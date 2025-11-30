Kayseri'de Trafik Kazası: Yaralı Yok
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında yaralanan olmadı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yakut Mahallesi Kadir Has Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, Y.D. yönetimindeki 34 HFZ 66 plakalı otomobille O.A. yönetimindeki 38 ABN 990 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobillerde hasar meydana gelirken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede yaralanan olmadığını belirledi. İncelemelerin ardından otomobiller çekiciyle kaldırıldı. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa