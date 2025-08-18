Kayseri'de Trafik Kazası: Otomobil Trafoya Çarptı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu savrulan bir otomobil, trafoya çarparak yangın çıkmasına sebep oldu. Yangın, çevredeki vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki otomobil çarpışırken, savrulan otomobil trafoya çarptı. Kaza sonrası trafoda çıkan yangını vatandaşlar söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, Tavlusun Mahallesi Atatürk 1. Cadde ve Aydınlar Sokak kesişiminde meydana gelen trafik kazasında C.K. idaresindeki 34 MOA 875 plakalı otomobil ile G.B. yönetimindeki 38 RT 837 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 34 MOA 875 plakalı otomobil sokakta bulunan trafoya çarptı. Trafoda yangın çıkarken, yangını çevrede bulunan vatandaşlar büyümeden söndürerek tehlikeyi önledi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, kazayla ilgili inceleme yaptı. İncelemelerin ardından kazaya karışan iki otomobil çekici ile yoldan kaldırıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
