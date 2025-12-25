Haberler

Otomobil motosiklete çarptı: 1 ağır yaralı

Otomobil motosiklete çarptı: 1 ağır yaralı
Güncelleme:
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kavşakta meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Motosikletin yolcusu ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kavşakta meydana gelen trafik kazasında otomobille motosiklet çarpışırken, kazada motosikletteki yolcu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Talas Bulvarı ve Kartal Bulvarı'nın kesişimin de bulunan kavşakta meydana gelen trafik kazasında, M.U. yönetimindeki 34 ACH 528 plakalı otomobille S.E. idaresindeki 40 ACM 823 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan L.Ö. ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak, trafiğin akışını sağlarken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından L.Ö.'yü ambulansla hastaneye kaldırdı. Çalışmaların ardından motosiklet çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAYSERİ

