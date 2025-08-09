Kayseri'de Trafik Kazası: Bisikletli M.K. Hayatını Kaybetti
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bir otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü M.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İzzet Özilhan Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazada; plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, M.K.'nın kullandığı bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle M.K. ağır yaralanırken, ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan M.K., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa