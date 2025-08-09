Kayseri'de Trafik Kazası: Bisikletli M.K. Hayatını Kaybetti

Kayseri'de Trafik Kazası: Bisikletli M.K. Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bir otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü M.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücü yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İzzet Özilhan Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazada; plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, M.K.'nın kullandığı bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle M.K. ağır yaralanırken, ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan M.K., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bankalarda yeni dönem! ATM'den para yatırma işlemlerine düzenleme geldi

ATM'den işlem yapanlar dikkat: Günlük limit düşürüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ederson'dan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hamle

Ederson'dan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.