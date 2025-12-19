Kazada savrulan otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı: 4 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çarpışan iki otomobilden biri savrularak kaldırımda yürüyen yayalara çarptı. Kazada 2 yaya ile otomobillerde bulunan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Keykubat Mahallesi Güllübahçe Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, S.G. yönetimindeki 34 NFP 218 plakalı Fiat marka otomobil ile İ.Y. yönetimindeki 38 AKS 565 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 34 NFP 218 plakalı otomobil kaldırımda bulunan E.G.Y. ve S.G.'ye çarptı. Kazada 38 AKS 565 plakalı otomobilin sürücüsü İ.Y. ve diğer otomobilde bulunan 1 yolcu ile 2 yaya yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından 4 yaralıyı ambulansla hastanelere kaldırdı. Çalışmaların ardından otomobiller çekiciyle kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kazada kızı yaralanan baba kazaya karışan otomobilleri teklemedi

Öte yandan, kaldırımda dururken otomobilin çarpmasıyla yaralanan S.G.'nin babası A.G. olay yerine geldi. "Kızıma kim vurdu" diyen A.G.'yi polis ekipleri sakinleştirmeye çalışırken, A.G. kazaya karışan otomobilleri tekmeleyerek tepki gösterdi. - KAYSERİ