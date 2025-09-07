Kayseri'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında; kuş türü tabir edilen otomobil ortadan bükülürken, otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hunat Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ve Nuh Naci Yazgan Caddesi kesişimin de meydana gelen trafik kazasında; İ.Ç. yönetimindeki 38 ANC 885 plakalı Opel m marka otomobil G.B. idaresindeki 38 ED 456 plakalı kuş türü tabir edilen Tofaş marka otomobile ortadan çarptı. Tofaş marka otomobil çarpmanın etkisiyle kaldırıma çıkarak, ortadan büküldü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, yolu trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri de Tofaş otomobilde bulunan ve kazada yaralanan sürücü G.B., S.Ç. ve C.S.'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Ekiplerin incelemelerinin ardından otomobiller çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAYSERİ