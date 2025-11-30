Haberler

Kayseri'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Güncelleme:
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir otomobilin kavşakta başka bir araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir otomobil kavşakta başka bir otomobile çarptıktan sonra karşı yola geçerken, kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Beyazşehir Mahallesi Sivas Bulvarı'nda meydana gele trafik kazasında, A.Y. yönetimindeki 38 AY 310 plakalı otomobil, S.B. yönetimindeki 58 FD 221 plakalı otomobile çarptıktan sonra savrularak, karşı yola geçti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan A.Y. ve aynı otomobilde bulunan bir yolcuyu olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan çalışmaların ardından otomobiller çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

