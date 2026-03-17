Kayseri'de otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Osman Kavuncu Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Y.A. yönetimindeki 51 EN 066 plakalı otomobille M.D. yönetimindeki 38 AEL 554 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan yolcu H.M.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Çalışmaların ardından otomobiller çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı