Haberler

Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocasinan ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, bir yolcu yaralandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerinde Ş.A. yönetimindeki 50 BK 055 plakalı Fiat marka otomobil ile A.E. yönetimindeki 38 AFH 695 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 50 BK 055 plakalı otomobildeki yolcu C.A. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak, trafiğin akışını sağlarken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından C.A.'yı ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Çalışmaların ardından otomobiller çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Türkiye'ye dönen Şeyma Subaşı havalimanında gözaltına alındı

Türkiye'ye dönen Şeyma Subaşı havalimanında gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kocaelisporlu Tayfur Bingöl, Süper Lig şampiyonunu tahmin etti

Süper Lig şampiyonunu tahmin etti
'Mansur Yavaş'ın 3 hizmetini say' dedi, verdiği yanıt programa damga vurdu

"Yavaş'ın 3 hizmetini say" dedi, verdiği yanıt programa damga vurdu
Sadece 6 maçta oynamıştı! Beşiktaş'ta ayrılık yolda

Sadece 6 maçta oynamıştı! Beşiktaş'ta veda
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Kocaelisporlu Tayfur Bingöl, Süper Lig şampiyonunu tahmin etti

Süper Lig şampiyonunu tahmin etti
Suudi Arabistan'dan BAE'ye ültimatom: 24 saatin var, askerlerini geri çek

Suudi Arabistan'dan çok sert ültimatom: Sadece 24 saatiniz var
Kocaeli'ndeki rehine krizinde karar çıktı: Baba serbest, şantaj şüphelisi tutuklandı

Okul bahçesindeki rehine krizinde dikkat çeken karar