Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerinde Ş.A. yönetimindeki 50 BK 055 plakalı Fiat marka otomobil ile A.E. yönetimindeki 38 AFH 695 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 50 BK 055 plakalı otomobildeki yolcu C.A. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak, trafiğin akışını sağlarken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından C.A.'yı ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Çalışmaların ardından otomobiller çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAYSERİ