Üye Girişi
Haberler
İsrail ve Hizbullah ateşkese çok yakın: 36 saat içinde ilan edecekler

Savaşın bitmesine saatler kaldı! Ateşkes artık çok yakın

 Kreş tartışmasında CHP'li Başarır ağzını fena bozdu: Tweet bu kadar, geri zekalı

CHP'li Başarır ağzını fena bozdu! Varank'ın yanıtı ise daha bomba

 Naci Görür'den Malatya'daki depremden sonra korkutan açıklama: Sonuncusu 2 bin 500 yıl önceydi

Malatya'daki depremden sonra korkutan açıklama: Sonuncusu 2 bin 500 yıl önceydi
21 ilde daha okullar tatil edildi

21 ilde daha okullar tatil edildi

Kayseri'de Tır ve Otomobil Çarpıştı, Yol Trafiğe Kapandı

Kayseri'de Tır ve Otomobil Çarpıştı, Yol Trafiğe Kapandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin İncesu ilçesinde tır ve otomobilin çarpışması nedeniyle yol trafiğe kapandı ve yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kayseri'de tır ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yol trafiğe kapanırken, yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Edinilen bilgiye göre, İncesu ilçesi Niğde-Kayseri karayolunda tır ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında tırın makaslaması sonucu yol araç trafiğine kapandı. Kapanan yolda yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken, bölgeye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yolda güvenlik önlemi alınırken, tırın kaldırılmasının ardından yol yeniden araç trafiğine açıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Tepki gösterdiği çim uzunluğu ortaya çıktı
img

Aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
img

Savaşın bitmesine saatler kaldı! Ateşkes artık çok yakın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Düzce okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Düzce'de okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Karabük okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Karabük'te okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Aksaray okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Aksaray'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Kırşehir okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Kırşehir'de okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Kahve falında balık görmek ne demek? Kahve falında horoz görmek ne demek? Kahramanmaraş okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Rize'de okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Rize okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Rize'de okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Sinop okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Sinop'ta okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Çankırı okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Çankırı'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Tunceli okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Tunceli'de okul yok mu (Valilik Açıklaması)?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.