Kayseri'de Tır ve Otobüs Kazası: 8 Yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tırın halk otobüsü ve otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle halk otobüsü yön levhasına çarparken, otomobil ise tramvay yoluna girdi.

Edinilen bilgiye göre, Osman Kavuncu Bulvarı Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınında meydana gelen kazada 38 ADZ 159 plakalı tır, 38 AKL 502 plakalı otomobil ile 38 AED 760 plakalı halk otobüsüne çarptı. Çarpışmanın etkisiyle halk otobüsü yön levhasına çarparken, otomobil ise tramvay yoluna girdi. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, yaralanan otomobildeki 1 kişi ile otobüste bulunan 7 kişi sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ