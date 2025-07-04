Kayseri'de Tır ve Otobüs Kazası: 8 Yaralı

Kayseri'de Tır ve Otobüs Kazası: 8 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir tırın halk otobüsü ve otomobile çarpması sonucu 8 kişi yaralandı. Kaza sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tırın halk otobüsü ve otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle halk otobüsü yön levhasına çarparken, otomobil ise tramvay yoluna girdi.

Edinilen bilgiye göre, Osman Kavuncu Bulvarı Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınında meydana gelen kazada 38 ADZ 159 plakalı tır, 38 AKL 502 plakalı otomobil ile 38 AED 760 plakalı halk otobüsüne çarptı. Çarpışmanın etkisiyle halk otobüsü yön levhasına çarparken, otomobil ise tramvay yoluna girdi. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, yaralanan otomobildeki 1 kişi ile otobüste bulunan 7 kişi sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Acun Ilıcalı'ya transfer yasağı! Hull City bu karar sonrası harekete geçti

İngiltere'den Acun'u yıkan haber
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli maaşlarıyla ilgili düzenleme komisyondan geçti

Emeklileri yakından ilgilendiriyor! Düzenleme komisyondan geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.