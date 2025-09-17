Kayseri'de Tartışma Kanlı Bitti: Kadın, Erkek Arkadaşını Bıçakladı

Haberler

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde, alkol alırken tartışan bir kadın, erkek arkadaşını göğsünden bıçakladı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye sevk etti ve kadını gözaltına aldı.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde bir kadın iddiaya göre alkol alırken tartıştığı erkek arkadaşını göğsünden bıçakladı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı İnecik Mahallesi Beğendik Caddesi'nde bulunan bir bağ evinde meydana gelen olayda; C.B. ile S.M. iddiaya göre alkol aldıkları sırada henüz bilmeyen bir sebepten tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine C.B. mutfaktan aldığı bıçakla S.M'yi göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de ilk müdahalenin ardından hafif yaralanan S.M.'yi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk etti. Polis ekipleri C.B.'yi gözaltına alırken, bağ evinde incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
