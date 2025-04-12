Kayseri'de Tarihi Eser Operasyonu: Bir Kişi Gözaltına Alındı
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, A.S. isimli bir kişinin elinde bulundurduğu Roma ve Bizans dönemine ait 367 sikke ve 25 obje ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda çok sayıda tarihi eser ele geçirilirken olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; A.S.'nin elinde bulunan tarihi eserleri satacağı bilgisi alındı. Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye mahallesinde A.S. ekiplerce yakalanırken üzerinde yapılan aramalarda Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 367 adet sikke ve 25 adet obje ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa