Kayseri'de Tarihi Eser Kaçakçılarına Operasyon

Kayseri'de Tarihi Eser Kaçakçılarına Operasyon
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Kayseri'de yapılan operasyonda, tarihi eser satışı yapmaya çalışan 3 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda Roma ve Bizans dönemlerine ait 740 sikke ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, tarihi eser satışı yapacakları tespit edilen şahıslar yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tarihi eser satışı yapılacağı bilgisi alınması üzerine operasyon başlatıldı. Yapılan operasyonda S.M. (33), E.K. (35) ve M.B. (70) yakalanırken, yapılan aramalarda Roma ve Bizans dönemlerine ait 740 sikke bulundu.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, yakalanan şahıslar hakkında 2863 sayılı kültür ve tabiat varlıkları koruma kanununa muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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