Kayseri'deki taksici cinayetinin sanığı bir kez daha hakim karşısına çıktı

Kayseri'de geçtiğimiz yıl Eylül ayında taksici Mustafa D.'yi bıçaklayarak öldüren sanık hakkında istenen ceza belli oldu.

1 Eylül 2025 tarihinde Doğu Garajı Otobüs Terminali'nde taksici Mustafa D.'yi bıçaklayarak öldüren M.Ş.'nin yargılandığı davaya Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Tutuklu sanık M.Ş. ve avukatların hazır bulunduğu duruşmada, sanık M.Ş. hakkında akıl sağlığı ile ilgili istenen raporun geldiği ve raporda M.Ş. ile ilgili akıl sağlığının yerinde olduğunun yönünde görüş bildirildiği öğrenildi. Konuyla ilgili olarak konuşan M.Ş.; "Ben akıl sağlığımın yerinde olduğunu daha önce de belirtmiştim. Pişmanım keşke böyle bir olay yaşanmasaydı" dedi. Savcılık mütalaasında sanık M.Ş.'nin tasarlayarak öldürmeden ceza almasını ve haksız tahrik indirimlerinin uygulanmamasını istedi. Savcılık mütalaasının ardından söz alan sanık M.Ş ise; "Ben tasarlayarak öldürmedim. Hiçbir sabıkam yok. Esnafım ve bir kez olsun polis karakoluna bile gitmişliğim olmadı. Yaşanan bu olaydan dolayı çok pişmanım" diye konuştu.

Mahkeme eksik hususların giderilmesi nedeniyle mahkemeyi ileri bir tarihe ertelerken sanık M.Ş.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bir sonraki duruşmanın karar duruşması olması bekleniyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı