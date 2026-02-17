Haberler

Taksi durağında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Taksi durağında bıçaklı kavga: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, önceden husumet bulunan iki taksi şoförü arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Bir şoför yaralanırken, diğer şoför gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde taksi durağında daha önceden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen 2 şoför arasında çıkan kavgada şoförün biri bıçaklanarak yaralandı. Şoförlerin gündüz saatlerinde polise giderek, birbirleri hakkında şikayette bulunduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Gevhernesibe Mahallesi Kurşunlu Sokak'ta aynı taksi durağında çalışan ve önceden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen 2 şoför tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüdüğü olayda şoförlerden biri bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralı şoförü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Şüpheli şoför ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

2 şoförün aralarında husumet bulunması nedeniyle gündüz saatlerinde emniyete giderek, birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İtalya'ya çok avantajlı gidiyoruz! Galatasaray, Juventus'u Ali Sami Yen cehenneminden çıkarmadı

Galatasaray, Juventus'u cehennemden çıkarmadı
Müzakereler bitti, açıklamalar da tehditler de peş peşe geldi

Müzakereler bitti, yine savaşın eşiğine geldiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mahsun J dizisi sona erdi

Hayranları merak içindeydi! Beklenen açıklamayı yaptı
Haaretz: İsrailli firmalar, 'araba istihbaratı' teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor

İsrail'in yeni yöntemi akılalmaz! O araçlarla neler yapıyorlar neler
Erzurum'da mezarlıkta poşete sarılı cenin bulundu

Mezarlıkta dehşete düşüren manzara
Uslanmıyor! Jhon Duran, Zenit'teki ilk maçında rakip futbolcuya tokat attı

Süper Lig devinden ayrıldı, ilk maçında rakibini tokatladı
Mahsun J dizisi sona erdi

Hayranları merak içindeydi! Beklenen açıklamayı yaptı
Al Nassr'ın Brezilyalı kadın futbolcusu Kathellen Sousa, Müslüman oldu

Al Nassr'ın yıldız ismi Müslüman oldu
Akılalmaz ama gerçek! Falezleri dahi işgal ettiler

Akılalmaz ama gerçek! Burayı dahi işgal ettiler