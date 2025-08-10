Kayseri'de Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Kayseri'nin İncesu ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Vali İhsan Aras Mahallesi'nde meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 17 HK 462 plakalı otomobil; virajı alamayarak önce refüjdeki ağaçlara çarptı daha sonra takla attı. Durumun bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla İncesu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobil ise incelemelerin ardından çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. - KAYSERİ