Kayseri'de Suriye uyruklu genç bıçaklanarak öldürüldü

KAYSERİ'de, Suriye uyruklu H.E. (19), iddiaya göre 'laf atma' nedeniyle tartıştığı İ.Y. (14) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. İ.Y. ve Suriye uyruklu H.E. arasında iddiaya göre 'laf atma' nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. İ.Y., cebinden çıkardığı bıçakla H.E.'yi yaraladı.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, yaralı H.E.'yi Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak H.E., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan İ.Y.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.