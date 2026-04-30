Kayseri'de sünger fabrikasında yangın

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir sünger fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle diğer hangarlara sıçramadan 1 saatte kontrol altına alındı. Yangın anı dron ile havadan görüntülenirken, soğutma çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi OSB 18. Cadde üzerinde bulunan üç hangarlı bir sünger fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangının çalışma saatleri dışında olması nedeniyle yaralanan yada dumandan etkilenen olmazken, ekiplerin 1 saat süren çalışmaları sonucu yangın diğer iki hangara sıçramadan söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. Öte yandan fabrikadaki yangın ve ekiplerin yangına müdahalesi havadan görüntülendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

