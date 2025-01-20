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Kayseri'de Suçla Mücadele: 207 Kişi Yakalandı, 31 Hırsızlık Olayı Aydınlatıldı

Kayseri'de Suçla Mücadele: 207 Kişi Yakalandı, 31 Hırsızlık Olayı Aydınlatıldı
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Kayseri'de polis ekiplerinin bir haftalık çalışmaları sonucunda 285 yıl 9 ay hapis cezası olan 207 şahıs yakalanırken, aynı dönemde 31 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı. Ruhsatsız silahlar ele geçirildi ve kumar olaylarına müdahale edildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir haftada yapılan çalışmalarda; toplamda 285 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 207 şahıs yakalanırken, 31 faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlükleri tarafından kentte kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekipler tarafından 13-19 Ocak tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; 7 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız tüfek, 6 adet kurusıkı tabanca ve 129 adet fişek ele geçirilirken, 31 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı. Olaylara karışan 21 hırsızlık şüphelisi yakalanırken, 1 adet çalıntı otomobil ile hırsızlık malı olan toplamda 450 bin TL değerindeki malzeme sahiplerine tam v e eksiksiz olarak teslim edildi. Bir işyerinde kumar oynatılması için yer ve imkan sağlayan 1 şahıs hakkında işlem başlatılırken, kumar oynadığı tespit edilen 4 şahsa toplamda 36 bin 988 TL idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, ekipler tarafından toplamda 285 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla bulunan 207 şahıs yakalanırken, şahıslardan 99'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutuklanan şahıslar ekipler tarafından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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