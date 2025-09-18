Haberler

Kayseri'de Sokak Kavgasında Ölüme Sebep Olan Sanığın Ceza Süreci Devam Ediyor

Kayseri'de sokakta tartıştığı Battal Karababa'yı döverek öldürdüğü iddiasıyla 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan D.H.D., Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden hakim karşısına çıktı. D.H.D., cezaevindeyken yakınlarını kaybettiğini belirtip tahliye talep ederken, mağdurun yakınları cezanın artırılmasını istedi.

Kayseri'de sokakta tartıştığı şahsı döverek ölümüne sebep olduğu suçlamasıyla 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan şahıs, Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden hakim karşısına çıktı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sokakta tartıştığı Battal Karababa'yı döverek öldürdüğü suçlamasıyla 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan D.H.D., Yargıtay'ın bozma kararının ardından Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık D.H.D. ve hayatını kaybeden B.K.'nın yakınları katıldı. D.H.D., 4 senedir tutuklu olduğunu, cezaevinde iken babasını ve ağabeyini kaybettiğini belirerek, Yargıtay'ın bozma ilamına uyulmasını ve tahliyesini talep etti.

B.K.'nın yakınları ise sanığın ağabeylerini döverek öldürdüğünü belirterek, cezasının artırılmasını talep etti. Savcı Yargıtay'ın bozma kararına uyulmasını talep ederken, mahkeme heyeti oy çokluğu ile önceki kararında ısrar ederek, D.H.D.'nin tutukluğunun devamına ve 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

25 Eylül 2021'de Kocasinan ilçesi Yunus Emre Mahallesi Şeftali Sokak'ta meydana gelen olayda iddiaya göre bir çocuk babası B.K., sokakta tartıştığı D.H.D. tarafından darbedilmiş ve tedavi için kaldırıldığı hastanede 35 gün sonra hayatını kaybetmişti. - KAYSERİ

