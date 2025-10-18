Kayseri'de Sobayı Yakmak İsterken Ev Yangını Çıktı

Kayseri'nin Talas ilçesinde sobayı yakmak isteyen bir kişi evi yaktı. Evde çıkan yangın 3 katlı binanın çatısına da sıçrarken, alevleri itfaiye ekipleri söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi Gençlik 1 Sokak üzerinde meydana gelen olayda; engelli olduğu öğrenilen bir kişi iddiaya göre evindeki sobayı tutuşturmak istedi. Bu sırada sıçrayan alevlerden dolayı evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede içerisinde büyürken, çatıya da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri apartmanın bulunduğu sokağı trafiğe kapatırken, binada tahliye edildi. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaralananın olmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ