Kayseri'de Silahlı Yaralamadan 4 Yıl 2 Ay Hapıs Cezası

Kayseri'de arkadaşı M.G.'yi silahla yaralayan S.D.'nin yargılandığı olayla ilgili davada Bölge İdare Mahkemesi'nin bozma kararının ardından Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi kararını tekrar ederek, S.D.'ye 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde S.D.'nin M.G.'yi silahla yaraladığı olayla ilgili Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkesi'nin verdiği 4 yıl 2 ay hapis cezası Bölge İdare Mahkemesi'nden döndü. Bozma kararının ardından S.D., Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir kez daha hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık S.D., yapılan yargılamada, "Ben yaptığımdan dolayı pişmanım karar sizin. Olayı anlattım, beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti suç vasfının değişmesini ve haksız tahrik indirimini de göz önünde bulundurarak bir önceki kararını tekrar ederek sanık S.D.'ye 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi. - KAYSERİ