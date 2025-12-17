Kayseri'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde 2 grup arasında çıkan kavgada silahla vurulan 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Karpuzsekisi Mahallesi 22. Cadde'de bulunan arazide meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine S.Y. (36) yanındaki silah ile ateş açtı. Açılan ateş sonucu 3 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Ethem T.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, oğlu ve yeğeni de yaralandı. Yaralılar ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Ekipler, olayın ardından kaçan şüpheli S.Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - KAYSERİ