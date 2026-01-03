Kayseri'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yemliha Mahallesi'nde meydana gelen olayda 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan A.Ç., üzerinde bulunan silahla Sami B. ve M.B.'ye ateş etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde Sami B.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, M.B. de ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sami B.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, şüpheli A.Ç.'nin yakalanması için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ