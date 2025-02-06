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Kayseri'de Silah Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı

Kayseri'de Silah Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, silah ticareti yaptığı belirlenen 43 yaşındaki H.T.'yi düzenlediği operasyonla yakaladı. Operasyonda ruhsatsız 3 tabanca, şarjör ve 82 fişek ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda kentte silah ticareti yaptığı belirlenen 1 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte silah ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda H.T. (43) yakalanırken, yapılan aramalarda da 3 adet ruhsatsız tabanca, şarjör ve 82 adet fişek bulundu.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, H.T. de işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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