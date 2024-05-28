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Kayseri'de Şasi Numarası Değiştirilen Tır Dorselerine El Konuldu

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Kayseri'de Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda yurtdışından getirilip change edilerek şasi numarası değiştirilen tır dorselerine el konuldu.

Kayseri'de Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda yurtdışından getirilip change edilerek şasi numarası değiştirilen tır dorselerine el konuldu.

Kayseri Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan teknik takip ve araştırmalar sonucunda yurtdışından getirilen 3 adet tır dorsesine yurtiçi araçlara ait şase tatbik edilerek satışının yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile ekipler tarafından belirlenen adreslerde yapılan operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan 3 adet tır dorsesine el konuldu.

Olayla ilgili yakalanan şahıslar da ifadeleri alınmak üzere Kayseri Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'ne götürülerek haklarında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli işlem başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü Kayseri 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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