Kayseri'de Sahte Alkol Üretimi: 50 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi
Kayseri'de polis ekipleri, sahte alkol üretiminde kullanılan 50 litre etil alkol ve 21 litre sahte alkollü içki ele geçirirken, 70 yaşındaki bir şahsı yakaladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri'de polis ekipleri; sahte alkol yapımında kullanılan 50 litre etil alkol ele geçirirken, sahte alkol üreten 1 şahsı yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; Ö.F.C.'nin (70) etil alkolleri kullanarak, sahte alkol ürettiği ve Kayseri'de piyasaya sürdüğü bilgisine ulaştı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; 50 litre etil alkol, 21 litre sahte alkollü içki ve sahte alkol yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirirken, Ö.F.C.'de düzenlenen operasyonla yakalandı.
"5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan Ö.F.C. hakkında işlem başlatıldı. - KAYSERİ