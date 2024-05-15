Kayseri'de Pompalı Tüfekli Saldırı: Eski Eş ve Baba Yaralandı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bir kişi, tartıştığı eski eşini ve babasını pompalı tüfek ile vurarak yaraladı.

İzzet Özilhan Bulvarı'nda meydana gelen olayda; S.H. ile eski eşi K.T. ve A.T. tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine S.H., yanındaki pompalı tüfek ile eski eşi ve babasına ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılar K.T. ve A.T. ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı. Gözaltına alınan S.H. de ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ