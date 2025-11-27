Haberler

Kayseri'de Pompalı Tüfekle Kadın Cinayetinde 1 Kişi Tutuklandı

Kayseri'de Pompalı Tüfekle Kadın Cinayetinde 1 Kişi Tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Melikgazi ilçesinde 2 çocuk annesi Ebru Kekilli, A.A. tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Olay sonrası A.A. yakalanarak kasten öldürme suçundan tutuklandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 2 çocuk annesi Ebru Kekilli'yi pompalı tüfekle vurarak öldüren şahıs polis ekipleri tarafından yapılan çalışma ile yakalandı.

İddiaya göre, Demokrasi Mahallesi Celal Bayar Sokak'ta, A.A. (41) ile 2 çocuk annesi Ebru Kekilli (36) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.A. tüfekle kadını vurup kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalarda P.A.'nın (40) eşi A.A.(41) ile birlikte olay yerine gittikleri ve olayı A.A.'nın gerçekleştirildiği anlaşıldı.

Çalışmalar sonucunda P.A. ve A.A suç aleti tüfek ile yakalanırken, A.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi. P.A. ise yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
11. Yargı Paketi Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 55 bin mahkum için tahliye yolu

11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 55 bin mahkuma tahliye yolu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı! Askeri böyle selamladı

Erdoğan, Papa Leo'yu resmi törenle karşıladı! Askeri böyle selamladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tecavüzden hüküm giyen Dani Alves kilisede vaaz vermeye başladı

Tecavüzden hüküm giyen isim kilisede vaaz vermeye başladı
TRT'den maça saatler kala Fenerbahçe taraftarını kızdıran karar

TRT'den maça saatler kala Fenerbahçe taraftarını kızdıran karar
DEM Partili vekilin 'Tecavüz' iddiası Türkeş'in kızını küplere bindirdi

DEM Partili vekilin "Tecavüz" iddiası Türkeş'in kızını çıldırttı
ABD'yi kana bulayan saldırganın kimliği belli oldu! 10 yıl boyunca orduda görev yapmış

Ülkeyi kana bulayan saldırganı çırılçıplak böyle götürdüler
Tecavüzden hüküm giyen Dani Alves kilisede vaaz vermeye başladı

Tecavüzden hüküm giyen isim kilisede vaaz vermeye başladı
MSB: Şehit bilgilerini paylaşan emekli askerlerin orduevlerine girişleri yasaklandı

MSB o hatayı affetmedi! Orduevlerine girişleri yasaklandı
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk genç isme 'Güle güle' dedi

Galatasaray'da ayrılık! Genç isme "Güle güle" dedi
Aile katliamında olayı aydınlatacak delil bulundu! Şüpheli yanı başlarında çıktı

Türkiye'yi yasa boğan aile katliamında şüpheli yanı başlarında çıktı
Alina Boz başrol olduğu diziden kovulduğunu haberlerden öğrendi

Başrol olduğu diziden kovulduğunu haberlerden öğrendi
Papa 14. Leo, Anıtkabir'i ziyaret etti! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Papa'nın ilk durağı Anıtkabir! Özel Defter'e bu notu düştü
100 maymun bir anda dağdan indi: Turistler can havliyle kaçtı

100 maymun bir anda dağdan indi: Turistler can havliyle kaçtı
Bakan Kurum net rakam verdi: İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı

İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı
Çin'de test treni işçilere çarptı: 11 ölü

Test treni demiryolu işçilerine çarptı: 11 ölü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.