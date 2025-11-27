Kayseri'de Pompalı Tüfekle Kadın Cinayetinde 1 Kişi Tutuklandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 2 çocuk annesi Ebru Kekilli'yi pompalı tüfekle vurarak öldüren şahıs polis ekipleri tarafından yapılan çalışma ile yakalandı.

İddiaya göre, Demokrasi Mahallesi Celal Bayar Sokak'ta, A.A. (41) ile 2 çocuk annesi Ebru Kekilli (36) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.A. tüfekle kadını vurup kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalarda P.A.'nın (40) eşi A.A.(41) ile birlikte olay yerine gittikleri ve olayı A.A.'nın gerçekleştirildiği anlaşıldı.

Çalışmalar sonucunda P.A. ve A.A suç aleti tüfek ile yakalanırken, A.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi. P.A. ise yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - KAYSERİ