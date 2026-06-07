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Kayalıklardan düşen şahıs yaralandı

Kayalıklardan düşen şahıs yaralandı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde piknik yaparken kayalıklardan düşen 46 yaşındaki H.H.V., AFAD, itfaiye ve UMKE ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde piknik yaptığı sırada kayalıklardan aşağı düşerek yaralanan şahıs, ekipler tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre Hisarcık Kırlangıç Vadisi'nde piknik yapan H.H.V. (46), iddiaya göre dengesini kaybederek kayalıklardan aşağı düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, AFAD, itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda kayalıklardan çıkarılan H.H.V., sağlık ekiplerine teslim edildi. Vücudunda kırık olduğu öğrenilen yaralı, ambulansla Erciy4es Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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