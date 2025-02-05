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Kayseri'de Park Halindeki Öğrenci Servisi Minibüsü Yandı

Kayseri'de Park Halindeki Öğrenci Servisi Minibüsü Yandı
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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde park halindeyken yanarak maddi hasar oluşturan öğrenci servisi minibüsü için yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde park halindeyken yanan öğrenci servisi minibüsünde maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre; Şeydili Mahallesi'nde meydana gelen olayda; park halindeki Fatih Ç.'ye ait 38 S 9330 plakalı öğrenci servis minibüsünde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Minibüste geniş çapta maddi hasar oluşurken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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