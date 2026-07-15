Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kayseri'nin İncesu ilçesinde otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Dokuzpınar Mahallesi Güney Çevre Yolu'nda otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet savrulurken, biri ağır 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinde G.E.'nin (49) hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı şahıs da hastaneye kaldırıldı. G.E.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı