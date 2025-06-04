Kayseri'de Otomobil Kazası: Sürücü Yaralandı

Kayseri'de Otomobil Kazası: Sürücü Yaralandı
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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin yan yatması sonucu sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde kaza yapan otomobil yan yatarken sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Meydan Caddesi'nde meydana gelen kazada M.A. idaresindeki 27 PV 970 plakalı otomobil kaza yaparak yan yattı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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