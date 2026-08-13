Kayseri'de kafa kafaya çarpışma: 1 ölü

Kayseri'nin Develi ilçesinde otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kuzey Çevre Yolu'nda meydana gelen trafik kazasında, Celal Öztürk yönetimindeki 38 HL 511 plakalı otomobille sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 JG 814 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk kontrollerde kazada yaralanan sürücü Celal Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemelerin ardından Öztürk'ün cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, araçlar çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı