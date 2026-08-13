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Kayseri'de kafa kafaya çarpışma: 1 ölü

Kayseri'de kafa kafaya çarpışma: 1 ölü
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Kayseri'nin Develi ilçesinde Kuzey Çevre Yolu'nda otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Celal Öztürk hayatını kaybetti. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edilirken, Öztürk'ün cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Araçlar çekiciyle kaldırıldı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kuzey Çevre Yolu'nda meydana gelen trafik kazasında, Celal Öztürk yönetimindeki 38 HL 511 plakalı otomobille sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 JG 814 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk kontrollerde kazada yaralanan sürücü Celal Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemelerin ardından Öztürk'ün cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, araçlar çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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